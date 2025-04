Hansi Müller, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, avvisa l'Inter: con il Bayern non è mai finita.

La pensano così anche a Monaco. Perché?

"Perché il Bayern ha una qualità incredibile. Musiala manca, però ha sempre dei fuoriclasse, tipo Sané o Kane, che possono decidere la partita da un momento all’altro. Poi sa chi manca di più? Neuer. Il mio non è un discorso soltanto tecnico, ma di carattere".

Come deve comportarsi l’Inter per evitare la rimonta del Bayern?

"Non deve giocare come se avesse vinto a Monaco, anche se ovviamente l’ha fatto. I giocatori devono scendere in campo con l’intenzione di ripartire da 0-0. E se fanno questo, significa che non stanno dietro e attaccano: devono cercare di fare il loro gioco, nel loro stadio. Perché se tu stai in difesa e fai venire l’avversario, può capitare di tutto, in maniera più veloce di come lo stai pensando. Basta un gol del Bayern e si torna in parità".

Cosa le è piaciuto dell’Inter l’altra sera?

"Lautaro, che gol da fuoriclasse. Che sintonia con Thuram. E poi mette lo zampino anche nel secondo gol. Tiene la palla, nel momento giusto apre per Barella e boom. L’Inter va in avanti fino al 2-1".

E a parte il capitano?

"Due cose. Quando perdono la palla, sono in grado di recuperarla molto velocemente. E poi la ripartenza sulla riconquista: ribaltano subito il campo, vanno subito in avanti, in fretta e sicuri, con una velocità molto alta. I gol partono praticamente dal portiere, è uno dei pregi dell’Inter. E tutto ciò viene dato da una grande sicurezza sul possesso. Ci sono tanti giocatori che anche in una situazione difficile sanno sempre come risolverla. Non hanno paura di fare qualcosa freneticamente, restano tranquilli e mantengono la palla. Stanno calmi e cercano di avere una soluzione semplice e giusta. E’ impressionante, per questo penso che vinceranno di nuovo lo scudetto".

In una scala di valori internazionali, dove mette l’Inter?

"Al livello del Barcellona e del Real Madrid. Qualche tempo fa avrei detto anche Manchester City, ma adesso comanda il Liverpool. Ma l’Inter può stare lì".