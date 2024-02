Diecimila euro di multa a testa per Inter e Juve dopo il derby d'Italia di domenica scorsa. Questa la sanzione decisa dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, con le seguenti motivazioni:

"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria"; Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sosteni- tori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni ed una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria".

Passando al campo, in chiave nerazzurra si segnala la squalifica per un turno comminata a Simone Inzaghi, che non potrà andare in panchina contro la Roma all'Olimpico, oltre alla terza sanzione per Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram.

Sono 12, infine, i giocatori che salteranno il prossimo turno per squalifica: si tratta di Koni De Winter (Genoa), Michel Aebisher (Bologna), Danilo (Juventus), Ederson (Atalanta), Valentin Gendrey, (Lecce), Roberto Pereyra (Udinese), Luca Ranieri (Fiorentina), Tijjani Reijnders (Milan), Nicolò Rovella (Lazio), Mario Rui (Napoli), Tomas Suslov (Hellas Verona) e Sebastian Walukiewicz (Empoli).

