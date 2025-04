Il Giudice sportivo, Alessandro Zampone, ha inflitto al Milan una multa di 10mila euro "per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo indirizzato un fascio di luce-laser in direzione un calciatore della squadra avversaria" nel corso del derby di Milano valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

Quanto alle sanzioni disciplinari, vanno registrare quelle comminate a Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.

