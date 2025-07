"Ancora qualche incognita c'è ma se escludiamo il Napoli che ha trovato subito ciò che cercava non mi pare che l'Inter abbia tutte queste problematiche", ha detto Gianfelice Facchetti a Tuttomercatoweb.com, dove ha parlato delle aspettative per la stagione in arrivo: "Si può aspettare con fiducia, Chivu per quel che ha dimostrato con i suoi primi passi da allenatore è interessante, ed è soprattutto una persona di spessore capace di saper prendere le distanze da un calcio che rischia di essere fagocitato dai discorsi fuori dal campo. La stagione dell'Inter è stata fagocitata dalle parole che rischiano di togliere la percezione che qualcosa di positivo è stato fatto. Non si è vinto, si è perso ma tutto quello che è successo nella coda della stagione non cancella un'annata comunque emozionante, notti vibranti. Cose di cui poter essere appagati. Spero che Chivu sappia restituire al gruppo calma e tranquillità per ripartire da zero".

Poi su Inzaghi...

"Da tifoso ho voluto molto bene a Inzaghi e gli sarà sempre grato per quello che ha fatto. Non si è mai lamentato e ha portato l'Inter al primo posto nel ranking in Europa. Molte critiche che gli sono state rivolte le ho trovato totalmente fuori luogo, gli è stato additato qualcosa che non apparteneva a lui, bugie e falsità che Inzaghi non merita. Detto questo si riparte e speriamo magari che arrivi anche Lookman perché di un colpo del genere c'è bisogno".