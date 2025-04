Primo giocatore dell'Inter a segnare una doppietta in una semifinale di Champions League, Denzel Dumfries commenta così a caldo Barcellona-Inter 3-3 per Amazon Prime Video: "E' stata una bella partita, dopo tre sconfitte abbiamo visto la vera Inter: abbiamo giocato con cuore - le parole del laterale olandese -. Sono orgoglioso, ora pensiamo al Verona e poi penseremo ancora al Barcellona. Io voglio sempre vincere, ma è stata una buona partita. E' tutto aperto, vediamo a San Siro. Sono contento per i due gol, venivo da un infortunio difficile, ma ora sono tornato. Guardiamo avanti, sempre forza Inter. Missione possibile? Sì, siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo in ogni partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!