Protagonista della conferenza stampa di vigilia di Colombia-Venezuale, gara di debutto dei Cafeteros nel girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026, Juan Cuadrado ha aperto una parentesi per parlare anche della sua nuova avventura nel club: "Il processo di adattamento all'Inter è stato molto buono, ho trovato un grande club, come tutti sanno - le parole dell'ex Juve -. Il gruppo è eccellente. Sono felice di far parte di questa grande squadra. L'adattamento sta procedendo bene, è un calcio che conosco già: questo rende le cose un po' più facili".