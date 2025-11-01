Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche contro il Como: "La partita è stata giocata su livelli molto alti e intensi. Loro possono recriminare sul rigore, ma nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Il Como oggi è una realtà: complimenti a loro, ma anche ai miei ragazzi perché abbiamo fatto una prestazione seria, nonostante le difficoltà. Abbiamo dovuto adattare Elmas come play, Gutierrez è entrato molto bene: due segnali che mi danno fiducia, si aggiungono ai presunti titolari. È stata una gara equilibrata, di stampo europeo, tra due squadre coraggiose. Sono più contento oggi che in altre vittorie”.

Sull’equità del risultato, Conte ha aggiunto: “Il Como ha fatto una buonissima partita, non è una piccola ma una squadra in crescita. A parte il rigore, non ricordo parate del nostro portiere. Loro meglio nel primo tempo, noi decisamente meglio nel secondo. Alla fine il pareggio è giusto”.

Infine, un aggiornamento su Lukaku: “Non so quando tornerà, bisogna chiedere ai medici. Sta lavorando per recuperare da un infortunio serio, ma la sua presenza è importante per il gruppo: è un ragazzo serio, con leadership. Siamo felici di rivederlo, e lo saremo ancora di più quando potrà aiutarci in campo”.