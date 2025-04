Qualche giorno fa, Cristian Chivu, tecnico del Parma, aveva detto di non provare 'nessun sentimento' prima del match contro l'Inter, sua ex squadra prima da giocatore e poi da guida del vivaio. Oggi, alla vigilia della sfida al suo passato, il romeno ha rafforzato il concetto in conferenza stampa: "E' una partita importante per il Parma, non per me - la sua puntualizzazione -. Il mio passato non posso rinnegarlo, in quella società ho passato tredici anni, la mia stima e il riconoscimento rimarrà per sempre. Ma in questo momento penso al Parma, a quello che dobbiamo fare e a quello che è il nostro obiettivo. Ho preparato la partita come sempre fatto in questo mese e mezzo. Affrontiamo una delle squadre più forti d'Europa, bisogna saper affrontare questo tipo di partite: dobbiamo capire di poter giocare contro chiunque, questo è il messaggio. Ogni partita ha la sua storia, bisogna adattarsi e saper fare più cose. Domani serviranno coraggio e applicazione per capire i momenti della partita. Loro sono in grado di metterti in quella condizione, qualcosina potranno concedere. Si parte sempre dal fatto che si comincia 0-0, sono favoriti, ma i miei sono pronti a fare di tutto per metterli in difficoltà".

