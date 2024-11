Prima la trasferta di Verona, poi un'altra notte europea a San Siro per cercare di avvicinarsi sempre di più alal fase ad eliminazione diretta della Champions League. Inter-Lipsia, match valido per la quinta giornata della fase a girone unico, si disputerà martedì 26 novembre alle 21:00 a San Siro: la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

