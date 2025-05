Poco importa se l'Inter arriverà alla seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni da favorita o da outsider. Lo ha fatto capire Simone Inzaghi, nel corso di un'intervista con The Athletic, prima della sfida con il Paris Saint-Germain: "La percezione che conta per noi è quella che abbiamo di noi stessi come squadra, come club, e quella che i nostri tifosi hanno di noi", le parole del tecnico dei nerazzurri.