Prima di accomodarsi in nella sala conferenze dell'Allianz Arena, Nicolò Barella ha inquadrato per Sky Sport PSG-Inter, finale di Champions League: "Sicuramente abbiamo un bellissimo ricordo di Monaco di Baviera, quella sera giocammo alla grande, da Inter. Cercheremo di replicare la gara, bel regalarci un bel finale".

Che approccio avrete?

"La gara sarà simile a semifinale e quarto di finale, rispettiamo tutti, anche il PSG. Serve la consapevolezza che dovremo soffrire, dovremo fare una partita da Inter. Essere compatti e poi fare gol quando capita".

Le sconfitte vi danno energie?

"Certo, per forza. Così il calcio, bisogna rialzarsi dopo le cadute. Noi lo abbiamo fatto in questi anni, si poteva fare meglio. Ma ora ci giochiamo la partita più importante della stagione, nella competizione più importante del mondo. Cercheremo di non rimanere senza trofei, faremo il possibile per riportare a casa la coppa. Sarebbe la chiusura di un cerchio".

Settimana diversa rispetto a quella che ha preceduto la finale di Istanbul?

"In molti hanno vissuto la finale, ce la stiamo godendo come in tutto l'anno. Stiamo bene, mettere il cuore più della tattica. Faremo del nostro meglio".

Sempre 50 e 50?

"Ogni partita è 50 e 50, ci sono sempre favoriti e sfavoriti. Poi è il campo che parla, noi daremo il massimo"

