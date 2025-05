Angelo Moratti, figlio di Gian Marco, il fratello maggiore di Massimo, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera in vista della finale di Champions League in programma domani tra Psg e Inter.

"Sarò a casa con i miei figlia a guardare la partita - le sue parole -. La partita voglio viverla con loro, in famiglia e sarà un momento carico di emozione. Mio nonno e mio padre hanno scritto pagine importanti di questa storia. Io, nel mio piccolo, tifo da sempre. E quella maglia resta una parte profonda della nostra identità".

Angelo porta il nome del primo proprietario Moratti nella storia dell’Inter, capace di vincere due Coppe dei Campioni consecutive. E' toccato poi a Massimo vincere la terza Champions della storia nerazzurra nel 2010.

Il padre Gian Marco, scomparso nel 2018, era il socio più anziano dell’Inter, avendo ricevuto le prime azioni a 12 anni nel 1948 dal padre Angelo come riportato da Calcio&Finanza. Al 2016 risultava essere ancora socio di minoranza con 400.332 quote pari a circa lo 0,0026% del club.