Gianfelice Facchetti sogna un'Inter inzaghiana anche dopo la finale di Champions League di domani sera. "E' importante che Inzaghi resti e diventi per noi elemento di continuità come Ferguson al Manchester United", ha spiegato all'ANSA il figlio del leggendario terzino nerazzurro Giacinto. Un auspicio lecito, visto che il futuro in nerazzurro del tecnico piacentino non è mai stato così in discussione come in queste ultime settimane, durante le quali i rumors di mercato si sono sprecati senza mai subire smentite ufficiali.