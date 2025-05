Il Comune di Milano si è rivolto al Politecnico e all'Università Bocconi per valutare il prezzo di vendita delle aree del complesso di San Siro, sulle quali Inter e Milan hanno in progetto di costruire il nuovo stadio in condivisione. Gli atenei, nelle intenzioni di Palazzo Marino, dovranno verificare la bontà della stima già formulata dall’Agenzia delle Entrate, che ha valutato 73 milioni di euro lo stadio e 124 milioni le aree esterne.

"Non riteniamo inadeguata la stima dell’Agenzia ma, vista la delicatezza del tema e le contestazioni emerse in Consiglio comunale, abbiamo deciso di rafforzare il procedimento con un'ulteriore analisi - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala –. Come sapete, ci sono stati ricorsi e discussioni in Consiglio, e per maggiore diligenza, abbiamo deciso di chiedere una seconda valutazione. È evidente che una nuova perizia può restituire qualsiasi risultato, ma se dovessi scommettere, direi che la valutazione iniziale dell’Agenzia è stata fatta con grande precisione e, quindi, mi auguro venga confermata".