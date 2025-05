Simone Inzaghi si è concesso ai microfoni di Sky Sport direttamente all'Allianz Arena, dopo l'arrivo della squadra nerazzurra per le conferenze e per l'allenamento alla vigilia di Psg-Inter.

Come stai?

"Bene. E' una bellissima sensazione, giocare una finale di Champions è il sogno per tutti i giocatori e allenatori. Dopo due anni siamo di nuovo qui, ce la giocheremo con tutte le nostre forze"

Un approccio diverso rispetto a Istanbul?

"Ci può aiutare la finale di due anni fa per arrivare nel modo giusto, ci siamo preparati bene. Non deve essere un'ossessione, abbiamo lavorato finalmente con tutta la squadra a completo"



Siete di nuovo qui dopo aver vinto contro il Bayern Monaco...

"E' stato un camminio difficile e pieno di insidie, quella vittoria e l'aver eliminato il Bayern ci ha dato spinta poi contro il Barcellona. Siamo arrivati in finale con tanta convizione. Ora ci manca l'ultimo passo".

Finale aperta 50 e 50?

Anche due anni fa non doveva esserci gara contro il City, poi abbiamo visto che c'è stata e meritavamo di più. Perché possiamo vincerla? Per il percorso fatto, per quello che abbiamo speso, per quanto la vogliamo".

Cosa rappresenta per Simone Inzaghi questa seconda finale?

"E' motivo di grande orgoglio, lavoriamo in una meravigliosa società. I ragazzi mi hanno sempre dato tutto quello che avevamo. Abbiamo vinto, abbiamo perso, ma sempre con grande attaccamento".

Può fare questo la differenza per il futuro?

"Quello senz'altro, prima però abbiamo tantissima voglia di giocare questa partita. Pensiamo solo alla finale. Sto bene qui, ho tutto quello che voglio per fare bene e togliermi soddisfazione qui".

Formazione?

"Vediamo oggi pomeriggio, chi starà meglio giocherà. Se Pavard mi dimostrerà di stare bene, giocherà".