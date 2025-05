Dallo sconforto al sollievo fino alla gioia sfrenata. Queste le emozioni provate da Nicolò Barella nei minuti finali che hanno deciso Inter-Barcellona 4-3, semifinale di Champions League andata in scena a San Siro lo scorso 6 maggio: "Il gol di Raphinha? È stato un duro colpo più che altro per me perché, a ripensarci, sono stato io a perdere palla. Emotivamente, è stato difficile per me. Grazie ad 'Ace', 'Fratte' e al resto della squadra, abbiamo fatto qualcosa di memorabile. Quella partita entrerà nella storia della Champions League", ha raccontato il centrocampista sardo a The Athletic.

