Hakan Calhanoglu nel post partita di Cagliari commenta così a DAZN i tre punti fondamentali: "Come ho detto mesi fa non vogliamo rifare l'errore dell'anno scorso, queste partite sono importanti per noi, non bisogna mai perdere punti. Eravamo subito concentrati, l'abbiamo preparata bene e abbiamo dimostrato di esserci, siamo contenti. Nel ruolo che sto facendo do una mano anche in difesa, mi paicea aiutare la squadra e fare il meglio.

Abbiamo fatto tutti il meglio, eravamo compatti, non abbiamo lasciato spazi in difesa. Inter migliorata? La società sta facendo un grande lavoro, tutti sono forti, abbiamo più giovani ma tutti bravi. Non voglio fare paragoni col passato, andremo step by step".