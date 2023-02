Stasera Hakan Calhanoglu sarà in campo al Marassi contro la Samp, mentre domani sera farà una comparsa durante Le Iene, noto programma televisivo in onda su Italia1. Nella puntata del 14 febbraio, infatti, tra i tanti gli ospiti (i cantanti Rosa Chemical e Tananai, l’attore Raoul Bova e il dirigente sportivo Michele Padovano) ci sarà anche il centrocampista dell'Inter: il calciatore turco andrà in scena con un monologo-appello agli italiani sulla tragedia del terremoto che ha recentemente colpito la Turchia.