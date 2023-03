Romelu Lukaku, al pari di altri big come Kevin De Bruyne e Leandro Trossard, non ha partecipato alla seconda seduta di allenamento della Nazionale belga, a Tubize, in vista dei match contro Svezia (qualificazione a Euro 2024) e Germania (amichevole). Nessun allarme riguardo alle condizioni dei tre giocatori: stando a quanto riferiscono i corrispondenti di HLN, il ct Domenico Tedesco ha concesso loro un giorno extra di riposo dopo le partite dello scorso fine settimana.

