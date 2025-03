Marko Arnautovic, autore del gol che ha sbloccato la gara contro l'Udinese, è uno dei due protagonisti del match intercettati da Sky Sport sul prato di San Siro subito dopo il triplice fischio di Chiffi: "Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi, per gli altri non possiamo fare nulla - esordisce l'austriaco -. Cercheremo di vincere le ultime 8 partite in campionato e poi vedremo. La squadra sente il momento".

