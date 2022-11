Non mancano ovviamente gli omaggi al suo ex club: “Ringrazio lo staff tecnico dell’Inter – ha proseguito Pintus - per la stagione a cui fa riferimento questo Cronometro d’oro, tutti i miei ex collaboratori, il mister e soprattutto ricordo lo staff medico. Per riuscire ad avere risultati eccellenti, bisogna che ci sia un’assoluta integrazione tra gli staff; ci deve essere onestà intellettuale, cosa che ho trovato all’Inter e non a caso sono stati raggiunti certi risultati. E poi grazie alla Federazione: perché, se siamo qua, e perché siamo stati formati da un bellissimo corso”.