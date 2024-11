Quinta giornata di Champions League per l'Inter che martedì prossimo affronterà il Lipsia a San Siro. Dopo il primo pareggio in casa del City e le vittoria successive contro Stella Rossa, Young Boys e Arsenal, i campioni d'Italia dovranno affrontare i tedeschi allenati da Marco Rose nel match casalingo in programma per martedì 26 novembre alle 21.00. Per la gara in questione la UEFA ha comunicato oggi la squadra arbitrale del match: fischietto affidato al portoghese Joao Pinheiro, coadiuvato dai connazionali Luciano Maia e Bruno Jesus. Il quarto uomo sarà Joao Gonçalves mentre VAR e AVAR sono affidati rispettivamente a Tiago Martins e Alejandro Hernandez, unico spagnolo della sestetto arbitrale.

