Wanda Nara torna a parlare della separazione con Mauro Icardi e della relazione con il rapper L-Gante. E lo fa nella lunga intervista concessa alla conduttrice argentina Susana Giménez nell'ultima puntata dell'omonimo programma in onda su Telefe: "Inizierò dall'inizio, dalla parte più brutta. Quando sono arrivata qui mi hai chiesto se ero separata e ti ho detto che Mauro era in Turchia e io qui. A causa di una situazione che tutti conoscono, e che è emersa diversi anni fa, abbiamo cercato di mandare avanti la relazione di coppia, ma c'erano sempre problemi. Andavamo avanti e indietro, ci lasciavamo e ci rimettevamo insieme. Ci sono state situazioni molto difficili da affrontare e c'era sempre lo stesso fantasma della stessa situazione a pesare sul matrimonio", premette la showgirl.

Il "fantasma" sarebbe China Suarez, attrice e cantante argentina per cui l'ex capitano Inter avrebbe perso la testa nel 2020: "Prima di quella situazione litigavamo come tutte le coppie, ma non venivo in Argentina, mi dedicavo al 100% ai miei figli. Lo accompagnavo nella sua carriera, avevo lasciato il mio lavoro. Quando è successa quella cosa, mi sono venute in mente tante cose. Sono tornata a casa mia a Milano. Lui ha lasciato il calcio, ha abbandonato la sua carriera, ha smesso di mangiare, ha perso 10 chili. Io gli dicevo che lo accettavo, se quella era la sua scelta. Come donna, per me è stata una rottura. In quel momento dissi a Mauro che volevo separarmi. Ho trovato chat, cose che coinvolgevano i miei figli. Ho superato tutto questo in terapia. Mauro ha pagato quello che doveva pagare e, come famiglia, abbiamo pagato tutti un prezzo molto alto. I miei figli non capivano perché tutto stesse andando in pezzi da un giorno all'altro".

Wanda conferma poi la nuova relazione con L-Gante: "Abbiamo tutti contro. Le famiglie e tutte le persone che ci circondano. Io sono più grande. Quando mi chiedono cosa ho visto in lui, rispondo: ‘La mia essenza’. Ho ritrovato la mia essenza. In questo momento della mia vita avevo bisogno di tornare ai miei valori iniziali. Mi piace stare con qualcuno che abbia quei valori, non starei mai con una persona cattiva. Il fatto che abbia problemi non mi spaventa. A volte mi fa persino staccare dai miei, perché ne ho tanti".