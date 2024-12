Ancora spazio nei minuti finali per Mario Balotelli in Udinese-Genoa: Balo è subentrato infatti al 75esimo ad Alessandro Zanoli, a risultato già acquisito dalla formazione di Patrick Vieira. Che nel dopopartita, in conferenza stampa, si è detto contento dei progressi dell'ex interista: "Balotelli ha fatto una quindicina di minuti, in settimana ha lavorato bene e deve continuare così. Mario come Vitinha deve continuare a lavorare, sono contento di lui".