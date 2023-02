Gli zero minuti giocati in Flamengo-Boavista hanno scatenato la reazione rabbiosa di Arturo Vidal, che ha manifestato il suo disappunto per la decisione di Vitor Pereira di non metterlo in campo lanciando con violenza gli scarpini contro la panchina. Un gesto istintivo, di cui l'ex centrocampista dell'Inter si è pentito a mente fredda: "Prima di tutto voglio scusarmi per la mia reazione durante la partita di ieri - ha scritto il cileno su Twitter -. Devo chiarire che mi è sempre piaciuto giocare, visto che l'ho fatto durante tutta la mia carriera; lo so a volte il mio carattere ha la meglio su di me. Ma sono venuto al Flamengo per essere felice e per far parte della sua storia, sono qui per aiutare i miei compagni di squadra e poter continuare a rendere il Mengao il più grande di tutti. Continuerò a lottare per esserci, non mi arrenderò mai perché è così che sono: un guerriero".