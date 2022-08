Arturo Vidal, nuovo giocatore del Flamengo, si racconta ai canali ufficiali del club Rubronegro. Tornando con la mente anche ai 15 anni vissuti in Europa, tra Germania, Italia e Spagna, con tanti titoli e anche qualche scintilla con una tifoseria in particolare: "Sono stato nelle migliori squadre del mondo, coi migliori giocatori del mondo, in bellissimi gruppi. Mi è toccata questa fortuna e mi sono preparato per stare in mezzo a loro. Uno dei miei gol preferiti è quello che segnai contro il Real Madrid con la maglia del Barcellona, una sfida vinta 5-1 nel 2018. Per questo motivo i tifosi delle Merengues mi odiano tanto".