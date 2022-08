Matias Vecino e Valentino Lazaro stanno affrontando le visite mediche in vista delle nuove avventure professionali che li attendono. Il primo giocherà nella Lazio di Sarri, squadra a cui ha dato un dispiacere in carriera nel 2018 segnando il gol che qualificò l'Inter in Champions League (non permettendo ai biancocelesti di andarci). Il secondo è invece in procinto di passare al Torino in prestito con diritto di riscatto.