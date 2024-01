Adesso è ufficiale: la Vis Pesaro nella mattinata di oggi ha messo nero su bianco l'accordo con Joel Obi. Il centrocampista ex Inter e Chievo era già arrivato da tempo in città e oggi ha potuto firmare il suo accordo con i marchigiani. Il ds biancorosso, Michele Menga, ha portato avanti l’operazione e ha spinto per ottenere la firma del giocatore nigeriano su un contratto della durata di due anni.