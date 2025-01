Nella rivoluzione di mercato del Messina del nuovo allenatore Simone Banchieri entra anche una vecchia conoscenza del vivaio dell'Inter: il club biancoscudato ha infatti ufficializzato l'arrivo dal Cosenza del difensore Bright Gyamfi, classe 1996, che ha firmato coi peloritani fino al giugno 2026. Gyamfi sarà già disponibile per la delicatissima partita di domani che vede il Messina, in cerca disperata di punti per la salvezza, ospiti della Casertana.

Gyamfi può giocare sia da centrale che da terzino destro. È ricordato con piacere in casa nerazzurra per avere segnato il gol decisivo per la vittoria della Viareggio Cup del 2015 con la Primavera all'epoca allenata da Stefano Vecchi nella finale contro l'Hellas Verona. Per lui esperienze da professionista con Benevento, Reggiana e Potenza prima del Cosenza.