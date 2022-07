Le immagini circolate sul web di Harry Kane che vomitava in campo e di Son disteso a terra sfinito a fine allenamento hanno fatto il giro del mondo nei giorni scorsi. Reazioni dei due top player del Tottenham provocate dal 'metodo' sa sergente di ferro di Antonio Conte, con la collaborazione del preparatore atletico Gian Piero Ventrone: "Conte è un allenatore che dà molta importanza all'aspetto fisico - le sue parole a SportMediaset -. Bisogna tenere presente che Antonio lavora tatticamente in maniera fuori media. L'evoluzione del preparatore è di andare a capire che cosa sta accadendo e cosa mettere o levare da un presunto planning di allenamento. Anche perché oggi le squadre che giocano tanto non possono programmare. Squadre che come noi giocano ogni 3-4 giorni devono scegliere le strategie da utilizzare per i loro giocatori in quei giorni che si può fare qualche cosa".