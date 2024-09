Protagonista in conferenza stampa a margine di Torino-Lecce 0-0, Valentino Lazaro ha parlato così del modo in cui Paolo Vanoli cura la fase difensiva delle sue squadre: "Lavoriamo tanto in entrambe le fasi e sugli uno contro uno. Poi io conoscevo già il mister perché ci ho lavorato ai tempi dell'Inter (era un collaboratore di Conte, ndr) - le parole del laterale austriaco riportate da Tuttomercatoweb.com -. Oggi ho bloccato un tiro a Krstovic, ma l'obiettivo è fare di più in attacco. Non abbiamo fatto benissimo oggi, lo sappiamo e ci lavoreremo in settimana"