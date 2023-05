Una torta gigantesca a forma di campo da calcio e alcuni grandi ex calciatori invitati come ospiti speciali. Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, ha voluto festeggiare così il suo 53esimo compleanno, nella sua Giacarta, come si può apprezzare dal video postato su Instagram: "Grazie per la sorpresa, è bello incontrarvi di nuovo", ha scritto a corredo ET, taggando Roberto Carlos, Eric Abidal, Marco Materazzi, Giorgios Karagounis e Juan Sebastian Veron.