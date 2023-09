Per il terremoto che si è abbattuto in Marocco sono stati conteggiati almeno 1000 morti, ma il dato è ancora parziale. Tanti si sono mossi per inviare aiuti. Tra i più attivi l’ex Inter Achraf Hakimi che ha inviato un appello attraverso i social. Hakimi ha esortato a donare il sangue per aiutare chi ha bisogno in questo momento che sta lottando tra la vita e la morte.

Ecco le parole nel suo post sui social: "Il vostro aiuto è indispensabile. Questa volta la priorità è donare il sangue alle persone in situazioni critiche. Donare il sangue è responsabilità di tutti per salvare quante più vite possibili. C'è bisogno del vostro aiuto".

Daniele Luongo