È previsto per la fine di giugno il closing della cessione di Saras dalla famiglia Moratti al gigante olandese Vitol. La conferma ufficiale arriva con una nota diramata in giornata dalla stessa Saras: "Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 11 febbraio u.s., con cui è stata resa nota la sottoscrizione tra Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A. e Vitol B.V. di un contratto di compravendita in base al quale la Famiglia Moratti si è impegnata a cedere a Vitol una partecipazione in Saras S.p.A. rappresentante circa il 35% del capitale sociale, si rende noto che:

Vitol ha ricevuto, in data 12 giugno 2024, l’autorizzazione in materia di sovvenzioni estere da parte della Commissione Europea; e

si sono avverate le condizioni sospensive per il perfezionamento dell’Operazione previste dallo SPA. Pertanto, è previsto che l’esecuzione abbia luogo al più tardi entro la fine di giugno 2024".

Come precisa la redazione di Calcio e Finanza, le azioni sono state valutate 1,75 euro l’una. La Massimo Moratti Sapa riceverà circa 333 milioni, mentre la Stella Holding di Gabriele ne avrà 166 e la Angel Management di Angelo per ora ne incasserà circa 83 (l’ulteriore 5% ha una valutazione di 83 milioni). Il totale finora è quindi di circa 582 milioni di euro e quindi, complessivamente, solo dalle cessioni di quote i Moratti hanno guadagnato circa 2,6 miliardi di euro.