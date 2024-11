Sono sempre più insistenti le voci che avvicinano Claudio Ranieri alla Roma. La panchina della squadra capitolina, rimasta vacante per la seconda volta in stagione potrebbe trovare la sua terza guida: dopo l'esonero di De Rossi arrivato dopo quattro sole giornate di campionato, è giunta al capolinea anche la parentesi Ivan Juric. I Friedkin, approfittando della sosta per le Nazionali si stanno prendendo tutto il tempo necessario per cercare una soluzione valida e risolutiva quantomeno fino a fine stagione.

È giunto alle cronache il nome di Sir Claudio dopo l'addio al Cagliari pronunciato immediatamente dopo aver conquistato la qualificazione in Serie A alla fine della scorsa stagione, quando pronunciò anche un addio al calcio che sembra a tutti gli effetti pronto ad essere rinegoziato: l'allenatore romano, come fa sapere Gianluca Di Marzio, è in viaggio per Londra per incontrare la proprietà giallorossa. "Si va verso il suo ritorno" si legge su Twitter.