Lo strappo tra Ademola Lookman e l'Atalanta sembra ormai piuttosto profondo, soprattutto tra giocatore e ambiente. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, per una parte dei sostenitori della Dea sul web l'anglo-nigeriano è già diventato "Lookmeiners". L'accusa più comune è quella di irriconoscenza verso il club, la stessa che Lookman e l'entourage rivolgono alla dirigenza per il "no" all'offerta interista.

Domani la squadra tornerà al lavoro a Zingonia e lì si capirà qualcosa di più. Per ora Lookman continua nel lavoro a parte dopo l'infortunio.