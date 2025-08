L'Inter è in contatto con gli agenti di Ademola Lookman e studia il rilancio, come riporta oggi Tuttosport. La società si è presa alcuni gionri di riflessione dopo il "no" dell'Atalanta all'ultima offerta. I dirigenti sanno di poter spingere a una cifra leggermente superiore rispetto ai 42 più 3 di bonus presentati alla Dea. Probabile che si aumenti la base fissa aggiungendo dei bonus, ma non si andrà oltre quota 50. Se invece da Bergamo dovessero chiederne 60, allora non si andrà oltre.

Palla all'Atalanta, quindi, che vuole farsi vedere ferma nella propria posizione dai tifosi bergamaschi e magari acquistare prima un nuovo attaccante. Ma la sensazione è che possa dare il via libera al giocatore per i famosi 50 milioni.

Non va dimenticato che Lookman a metà dicembre andrà in Nigeria per la Coppa d'Africa e in caso di raggiungimento della finale potrebbe tornare dopo il 18 gennaio, rischiando di perdere sei gare di campionato. Anche l'Inter, come si legge sul quotidiano, ha quindi motivi per ragionare sul prezzo.