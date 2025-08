Mentre Ademola Lookman è in procinto di prendere una posizione netta nei confronti dell'Atalanta, l'Inter attende e pensa anche ad un'eventuale strategia d'emergenza. Come fa sapere il Corriere dello Sport nei prossimi giorni la dirigenza farà il punto della situazione con l'allenatore Cristian Chivu, che aveva espressamente chiesto il nigeriano per completare l'attacco, per valutare eventuali altri profili da sondare nel caso in cui la trattativa con la Dea dovesse naufragare.

"Nella short list nerazzurra - si legge sul Corsport - c’era tra gli altri Openda, che proprio ieri ha aperto le marcature nell’amichevole del Lipsia contro l’Atalanta, mentre tra le new entry c’è certamente Greenwood del Marsiglia, che l’anno scorso in Ligue 1 ha stabilito il record personale di marcature in campionato e in stagione. Ma in questo momento è prematuro parlare di alternative. Il caso Lookman è ancora aperto". L'inglese classe 2001 del Marsiglia però, come specifica lo stesso Zazzaroni attraverso i suoi canali, non è in uscita dal club francese.