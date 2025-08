Intervenuto a margine della vittoria ottenuta contro il Saint-Etienne nel trofeo dedicato a Gigi Riva, l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove è stato interpellato sul mercato e sui rumors che riguardano l'interista Sebastiano Esposito.

"Sono soddisfatto, siamo in linea e siamo a stretto contatto con la società - ha detto Pisacane -. Abbiamo un pensiero univoco, avere una società che ti ascolta è positivo. Ho sentito Kilicsoy, spero di vederlo presto. Esposito? Su questi argomenti risponde il direttore Angelozzi. In questo momento siamo in una fase in cui stiamo cercando di individuare i profili giusti: il mercato è dinamico e non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di puntellare a tutti i costi. Manca ancora molto alla fine".