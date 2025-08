Se le ultime indiscrezioni svelate dal Corriere dello Sport suggeriscono un potenziale strappo tra Ademola Lookman e la società Atalanta, con l'attaccante nigeriano che pondera di non presentarsi a Zingonia per l'allenamento di domani con i compagni, strappo tutto però ancora da vedere, inequivocabile è la rottura tra il classe 1997 e i tifosi della Dea. I tifosi del club orobico, che nelle ultime ore hanno coniato 'Lookmeiners', termine spopolato sui social, non si sono limitati alle invettive sul web.

Comparso questa mattina, fuori dai cancelli di Zingonia, uno striscione che non le manda a dire a calciatori e agenti, chiara frecciata scoccata contro il ventisettenne: "Procuratori indegni e giocatori ingrati: rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato" come si nota nel Tweet pubblicato dal collega Alessandro Pagliarini.