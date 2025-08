Giacomo De Pieri concede il bis in pochi giorni con la maglia della Juve Stabia. Il fantasista classe 2006, arrivato in prestito dall'Inter, ha messo a segno il suo secondo gol personale aprendo le marcature nella vittoria larga dei gialloblu in amichevole contro la Sarnese. In precedenza, il talentino, che tanto bene ha fatto con la Primavera nerazzurra nella passata stagione, aveva bagnato il suo esordio con una rete nell'allenamento congiunto contro i Gladiator di Santa Maria Capua Vetere.