Nelle scorse ore Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione tra l'Inter e Ademola Lookman, indicando anche Jadon Sancho come possibile alternativa: "La sensazione anche di chi è vicino ad Ademola Lookman è che l'Inter non abbia intenzione di mollare. Per completezza, ad oggi, gli agenti di Lookman non hanno ricevuto alcun input dall'Inter circa una rottura con l'Atalanta. Ci sono valutazioni interne alla società nerazzurra per capire se insistere o virare su altri obiettivi. Sappiamo di Nkunku, c'è il nome di Sancho che era emerso a luglio e rimane una possibilità. L'Inter ha altre opzioni, ma ad oggi non ha ancora comunicato agli agenti di Lookman, che sono in Italia, di voler abbandonare questa pista".