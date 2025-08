L'Inter di Chivu è tornata finalmente in azione. Sono 7 i gol rifilati all'Under 23 nerazzurra di Vecchi nel primo test amichevole della stagione. Zalewski, mandato in campo nella ripresa, ha celebrato sui social il ritorno in campo. "Finally back to work", le parole del jolly nerazzurro, acquistato in estate a titolo definitivo dalla Roma.