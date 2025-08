Dopo la notizia di ieri che metteva nero su bianco la stretta di mano tra Inter e Juve Stabia per l'affare Giacomo Stabile, Matteo Moretto specifica che il trasferimento del difensore classe 2005 avverrà in prestito secco. I nerazzurri dunque mandano in 'spedizione' il ventenne sul quale però vogliono riservarsi il totale controllo del cartellino.