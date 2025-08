La raccolta fondi aperta da Maura Soldati, moglie di Matteo Materazzi, che da qualche mese ha scoperto di essere affetto da SLA, ha raggiunto 200mila euro. "L'obiettivo è salvare la vita di mio marito e di chi in futuro affronterà la stessa malattia. Penso anche ai nostri figli, Geremia di 18 anni e Gianfilippo di 16, che hanno fra il 15 e il 20% di possibilità di sviluppare la medesima mutazione - ha raccontato al Corriere della Sera - Abbiamo solo una speranza, creare una terapia ASO personalizzata per la mutazione rara che lo ha colpito. Nel suo caso, poi, c'è una difficoltà in più: la proteina che si accumula nelle cellule neuro-nali e che le intossica è anche funzionale alla cellula stessa. Siamo in contatto con la Columbia University e il dottor Shneider, un pioniere. Servono un milione e mezzo di dollari. E tempo".

Una lotta contro il tempo che sta vedendo impegnate molte persone, compreso il fratello Marco, ex difensore dell'Inter: "Per anni hanno avuto un rapporto complicato, ma dall'inizio della malattia sono tornati a parlarsi quotidianamente. Anche Marco si sta spendendo nelle sue possibilità, non possiamo dimenticare che ha una famiglia. Ma è accanto a lui, come tutti noi. E di questo Matteo è felicissimo", ha raccontato Soldati.