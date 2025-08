Ieri è arrivato l'esordio con il Padova di Luca Di Maggio, centrocampista scuola Inter, passato ai biancoscudati con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore dei nerazzurri. Il tecnico Matteo Andreoletti gli ha concesso un cammeo di una ventina di minuti nel finale dell'amichevole vinta contro il Lecco, un ritaglio di partita in cui lo ha visto in palla: "Con gli ultimi arrivi dal mercato la rosa è al completo, ma ora abbiamo giocatori in situazioni diverse a livello fisico. C'è chi come Di Maggio, che è appena arrivato, è già in condizione", ha detto Andreoletti ai cronisti.