"Nuova stagione, stessi colori!". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram Matteo Motta, a margine dell'amichevole in famiglia, andata in scena stamane ad Appiano Gentile, tra l'Inter e l'Inter 23. La neonata squadra che parteciperà alla Serie C in cui militerà il il terzine classe 2005, come deciso dopo l'incontro in sede con la dirigenza di giovedì 31 luglio.