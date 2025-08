Buona la prima per Bonny. L'attaccante francese, prelevato in estate dal Parma, è partito titolare al fianco di Lautaro nell'amichevole in famiglia contro l'Inter Under 23 di Vecchi. Bonny si è messo in mostra con il gol del momentaneo 2-1, procurandosi poco dopo il rigore trasformato da Asllani dopo una buona giocata individuale.