L'Inter si è messa in attesa sull'affare Lookman. L'anglo-nigeriano, come spiega La Gazzetta delo Sport, è l'obiettivo numero uno dei nerazzurri, non è stato mollato ma ora si attende una mossa da parte del giocatore. La prima è stata quella di rimuovere i legami social con l'Atalanta.

Il patto Lookman-Inter è solido, gli agenti del giocatore sono ancora a Bergamo e stanno parlando coi dirigenti della Dea per venire fuori dallo stallo. E da parte di Lookman c'è aria di sfida aperta per far capire alla società che vuole andare a Milano.

Nel frattempo l'Inter si guarda attorno e il nome più concreto è quello di Nkunku, per il quale però non c'è alcuna trattativa. Per il francese del Chelsea servirebbero circa 40 milioni di euro e ne guadagna 6,5 l'anno fino al 2029.