L'Inter valuta Yann Bisseck non meno di 40 milioni di euro. In quella zona di campo, secondo il Corriere dello Sport, il sacrificabile sarebbe in realtà Pavard, che ha anche un ingaggio attorno ai 5 milioni di euro. Al momento, però, i punti fermi della rosa sembrano destinati a restare.

Il profilo individuato per sostituire un'eventuale partenza tra i "braccetti". De Winter, che costa attorno ai 25 milioni di euro e ha appena compiuto 23 anni. Su un binario parallelo la questione Leoni. Ad oggi il tesoretto delle cessioni è arrivato a quota 26 milioni, a breve si potrebbe arrivare a 30 con Sebastiano Esposito al Cagliari per 6 milioni di euro. Mancano ancora le cessioni di Taremi, Asllani e Palacios, ma ci vorrà qualche giorno in più, A quel punto potrebbe partire l'assalto a Leoni, che vuole restare a Parma ma costa almeno 35 milioni di euro. Chivu ne caldeggia l'arrivo a Milano.